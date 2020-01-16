Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых. По мнению действующего главы Федеральной налоговой службы, в сложившихся на сегодня условиях, переход на прогрессивный налог будет неэффективной и неактуальной мерой.

О позиции Мишустина рассказал председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, сообщает «Интерфакс». По словам Мишустина, прогрессивный налог просто будет не с кого собирать в виду отсутствия в России настоящего среднего класса.

При этом он напомнил, что сейчас у нас до 20 миллионов человек получают доходы меньше прожиточного минимума. Таким образом, по словам Мишустина, прогрессивная шкала налога не даст дополнительных доходов бюджету, отмечает РИА ФАН.

Что касается богатой и сверх богатой прослойки, то этот вопрос, по словам кандидата в премьер-министры, надо решать большей прозрачностью и большей ответственностью.

В ходе встречи с фракциями Госдумы Михаил Мишустин пообещал довольно серьёзные изменения в кадровом составе правительства. Однако конкретных фамилий кандидат в премьеры пока отказался назвать, отмечает «Свободная пресса».

