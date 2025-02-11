Мишустин: Производительность труда в РФ к 2030 году вырастет на 20%
Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы по повышению производительности труда в РФ более чем на 20% к 2030 году. Об этом он сообщил на стратегической сессии, посвященной вопросам повышения производительности труда.
В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития в 2030 году производительность труда в России должна увеличиться на 20,7% к уровню 2023 года. По словам Мишустина, необходимо формировать условия, чтобы на предприятиях внедрялись эффективные технологии, передовое оборудование, инновации, современные программные продукты, проводилась роботизация производства.
По словам премьер-министра, также необходимо расширять возможности для повышения квалификации специалистов. Мишустин отметил, что для этого необходима совместная работа кабмина, бизнеса, регионов и активное привлечение госкорпораций.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что повышение производительности труда в России является одной из ключевых задач. Он отметил, что уже имеющиеся показатели развития экономики являются результатом работы бизнеса и трудовых коллективов страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru