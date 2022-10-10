Мишустин призвал в самые сжатые сроки восстановить Крымский мост

В ходе совещания с вице-премьерами он подчеркнул, что не должно возникать никаких сбоев.

«Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки», - заключил председатель правительства.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту будет расследоваться по статье «терроризм», сообщает телеканал «360».

