Мишустин призвал в самые сжатые сроки восстановить Крымский мост

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все перевозки в направлении Крыма и обратно важно обеспечить в полном объёме, сообщает пресс-служба кабмина.

Хуснуллин объявил о запуске автомобильное движение по двум полосам Крымского моста

В ходе совещания с вице-премьерами он подчеркнул, что не должно возникать никаких сбоев.

«Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки», - заключил председатель правительства.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту будет расследоваться по статье «терроризм», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Следственный комитет России / sledcom.ru
ТЕГИ:ВзрывТерактМихаил МишустинКрымский Мост
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