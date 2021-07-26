Мишустин предложил создать на Курилах особую экономическую зону

Мишустин отметил, что при создании свободной таможенной территории производители получат возможность завозить необходимое оборудование и товары, передает ТАСС. От налогов могут освободить практически все предприятия, кроме занимающихся финансовой посреднической деятельностью, производством подакцизных товаров, а также выловом ценных биоресурсов.

Премьер отметил, что освобождение возможно от обязанностей налогоплательщика по НДС и налогу на прибыль, налога на землю, транспортные средства и имущества. Останется налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Мишустин добавил, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, передает телеканал «360».

По словам главы правительства, специальный экономический режим на Курилах может привлечь в том числе Японию.

Токио уже выразил протест в связи с посещением Мишустиным Итурупа, территория которого оспаривается этой страной, сообщает RT. Это первый визит Мишустина на Курилы. Ранее президент РФ поручил ему обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

