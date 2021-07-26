Мишустин предложил создать на Курилах особую экономическую зону
На Курильских островах может быть создана специальная экономическая зона. Об этом заявил в ходе поездки на южнокурильский остров Итуруп премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что инвесторы будут освобождены от обязанностей налогоплательщика, кроме того, будет создана свободная таможенная зона. По словам главы правительства, предложения представят президенту РФ Владимиру Путину.
Мишустин отметил, что при создании свободной таможенной территории производители получат возможность завозить необходимое оборудование и товары, передает ТАСС. От налогов могут освободить практически все предприятия, кроме занимающихся финансовой посреднической деятельностью, производством подакцизных товаров, а также выловом ценных биоресурсов.
Премьер отметил, что освобождение возможно от обязанностей налогоплательщика по НДС и налогу на прибыль, налога на землю, транспортные средства и имущества. Останется налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Мишустин добавил, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 1990-е годы, передает телеканал «360».
По словам главы правительства, специальный экономический режим на Курилах может привлечь в том числе Японию.
Токио уже выразил протест в связи с посещением Мишустиным Итурупа, территория которого оспаривается этой страной, сообщает RT. Это первый визит Мишустина на Курилы. Ранее президент РФ поручил ему обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.
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