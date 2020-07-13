Мишустин предложил отодвинуть сроки достижения национальных целей на 2030 год
Сроки достижения национальных целей могут быть сдвинуты с 2024 года на период до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании правительства с президентом.
По словам Мишустина, при этом важно обеспечить их преемственность к прежним целям развития и учесть уже накопленный опыт их реализации, передаёт ТАСС. Глава правительства добавил, что нацпроекты должны быть скорректированы к осени.
Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов, определив их сразу на предстоящее десятилетие. Глава государства призвал эффективно распределять возможности и средства.
Сегодняшнее совещание Путина с правительством по теме нацпроектов — первое с начала пандемии коронавируса. Оно проходит по видеосвязи.
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