Мишустин предложил отодвинуть сроки достижения национальных целей на 2030 год

Сроки достижения национальных целей могут быть сдвинуты с 2024 года на период до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании правительства с президентом.

По словам Мишустина, при этом важно обеспечить их преемственность к прежним целям развития и учесть уже накопленный опыт их реализации, передаёт ТАСС. Глава правительства добавил, что нацпроекты должны быть скорректированы к осени.

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Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов, определив их сразу на предстоящее десятилетие. Глава государства призвал эффективно распределять возможности и средства.

Сегодняшнее совещание Путина с правительством по теме нацпроектов — первое с начала пандемии коронавируса. Оно проходит по видеосвязи.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:НацпроектыМихаил МишустинВладимир Путин
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