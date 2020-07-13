Мишустин предложил отодвинуть сроки достижения национальных целей на 2030 год

Сроки достижения национальных целей могут быть сдвинуты с 2024 года на период до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании правительства с президентом.

По словам Мишустина, при этом важно обеспечить их преемственность к прежним целям развития и учесть уже накопленный опыт их реализации, передаёт ТАСС. Глава правительства добавил, что нацпроекты должны быть скорректированы к осени.