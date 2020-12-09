Мишустин предложил блогерам продвигать российские товары за границей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.

Речь об этом шла на выставке российской экспортной продукции в рамках форума «Сделано в России», которую сегодня осмотрел глава правительства.

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На одном из стендов Мишустину рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию, передает РИА Новости.

В ответ Мишустин заявил, что в России очень талантливые блогеры, их знают за границей и они тоже смогли бы продвигать за пределы страны российский товары.

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ФОТО: Пресс-служба губернатора и правительства МО
ТЕГИ:ЭкспортМихаил Мишустин
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