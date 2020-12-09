Мишустин предложил блогерам продвигать российские товары за границей

На одном из стендов Мишустину рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию, передает РИА Новости.

В ответ Мишустин заявил, что в России очень талантливые блогеры, их знают за границей и они тоже смогли бы продвигать за пределы страны российский товары.

