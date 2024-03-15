Мишустин: Повышение соцвыплат затронет более 200 тысяч медработников

Правительство РФ повысило специальные социальные выплаты медицинским работникам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Отмечается, медработники получат их уже в апреле, мера затронет более 200 тысяч человек. Повышение проведено по поручению президента. Так, в небольших селах, в поселках, где меньше полусотни тысяч человек, максимальный размер выплат для врачей вырастет до 50 тысяч рублей.

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Ранее «Коммерсант» со ссылкой на профессиональный сервис «Актион Медицина» сообщил, что отток специалистов из системы здравоохранения в 2023 году составил 83 777 человек, против притока в 95 683 человек.

Достойная оплата труда, социальные гарантии и налаженный институт наставничества позволили бы избежать массового оттока кадров из сферы здравоохранения, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

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ФОТО: РИА Новости
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