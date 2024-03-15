Мишустин: Повышение соцвыплат затронет более 200 тысяч медработников
Правительство РФ повысило специальные социальные выплаты медицинским работникам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Отмечается, медработники получат их уже в апреле, мера затронет более 200 тысяч человек. Повышение проведено по поручению президента. Так, в небольших селах, в поселках, где меньше полусотни тысяч человек, максимальный размер выплат для врачей вырастет до 50 тысяч рублей.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на профессиональный сервис «Актион Медицина» сообщил, что отток специалистов из системы здравоохранения в 2023 году составил 83 777 человек, против притока в 95 683 человек.
Достойная оплата труда, социальные гарантии и налаженный институт наставничества позволили бы избежать массового оттока кадров из сферы здравоохранения, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru