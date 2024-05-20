Россия впервые запустила спутники связи с 5G
Российская компания «Бюро 1440» в рамках миссии «Рассвет-2» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В ведомстве подчеркнули, что указанные аппараты, впервые в истории российской космической индустрии, используют для связи с абонентами стандарт 5G NTN.
«Для министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешёвого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив», - отметил глава Минцифры Максут Шадаев.
Отмечается, что результаты миссии «Рассвет-2» ожидаются в ближайшие месяцы.
Ранее в Минцифры определили зоны для тестирования сетей 5G. В пилотный проект включили Москву, Санкт-Петербургу, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также в Московскую и Ленинградскую области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru