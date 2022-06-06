Мишустин поручил проработать вопрос запуска промышленной ипотеки
Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития при участии глав ряда регионов проработают вопрос запуска промышленной ипотеки. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, передает пресс-служба кабмина.
«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — отмечается в сообщении.
Ведомства должны доложить в правительство о результатах до 9 июня, пишет RT.
Ранее в Минпромторге предложили запустить программу промышленной ипотеки для поддержки малого и среднего бизнеса, заинтересованного в покупке готовых производственных площадей, напоминает РИА ФАН.
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