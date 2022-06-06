Мишустин поручил проработать вопрос запуска промышленной ипотеки

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — отмечается в сообщении.

Ведомства должны доложить в правительство о результатах до 9 июня, пишет RT.

Ранее в Минпромторге предложили запустить программу промышленной ипотеки для поддержки малого и среднего бизнеса, заинтересованного в покупке готовых производственных площадей, напоминает РИА ФАН.

