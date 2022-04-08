Ефимов: Московский Фонд одобрил первые льготные кредиты промышленности на 17 млрд рублей

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил 44 заявки промышленных предприятий столицы на получение льготных кредитов для пополнения оборотных средств и реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по полученным заявкам от предприятий будет выдано 17 млрд рублей льготных кредитов, на них 723 млн рублей выделено из столичного бюджета на компенсацию части процентной ставки.

«Большая часть кредитных средств, 15,7 млрд рублей, будет направлена предприятиями на пополнение оборотных средств, а 1,3 млрд рублей предприятия получают на реализацию инвестиционных проектов», – сказал Ефимов.

Отмечается, что среди первых получателей льготных кредитов будут производители пищевой промышленности, косметики, машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники и электрической техники. Так, ставка по кредиту для них составит 15% годовых.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих социальных сетях, общий объем кредитования по одобренным заявкам от промышленных предприятий составит 17 млрд рублей.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что первые семь компаний, которые подали заявки, уже на следующей неделе начнут получать финансовую поддержку на сумму почти 200 млн рублей. По его словам, сумма кредитов промышленных организаций составляет более 3 млрд рублей.

Овчинский добавил, что Москва активно сотрудничает с банками. Так, город заключил с ними уже 14 соглашений, чтобы зафиксировать условия по кредитам для производственных компаний. Кроме того, ведется работа еще с четырьмя кредитными организациями.

В свою очередь генеральный директор Технопарка «Калибр» Сергей Севостьянов рассказал о многолетнем сотрудничестве с московский фондом поддержки промышленности и предпринимательства.

«Безусловно, в условиях острых кризисных явлений в экономике этот институт развития будет востребован и, конечно, заемные средства сейчас это самый быстрый и иногда единственно возможный способ остаться на рынке. При этом важно максимально упростить процедуру получения всех мер поддержки и не ограничиваться узким перечнем специализаций - в помощи нуждается весь промкоплекс», - добавил он.

Отмечается, что для того, чтобы получить льготные кредиты, необходимо иметь регистрацию на территории Москвы и отсутствие процедуры банкротства. Также у высокотехнологичных производств должно быть не менее 50 сотрудников, для всех остальных - не менее 100. Чтобы получить поддержку, предприятие должно заключить кредитный договор и обратиться в Фонд. После одобрения заявки подписывается контракт об уплате части процентных ставок до конца года. Ежемесячно на счет за три дня до списания процентов будет перечисляться необходимая сумма.

Оставить заявление промышленники могут в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства по адресу: Москва, улица Неглинная, д. 15, стр. 1, ком. 6-15. Вся необходимая информация на сайте фонда mfppp.ru или по телефону 8-495-777-26-96.

