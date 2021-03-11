Мишустин поручил Минфину, Минстрою и ЦБ подготовить предложения по льготной ипотеке

Минфин, Минстрой и Банк России совместно подготовят предложения по льготной ипотеке. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

Набиуллина рассказала о регионах, в которых возможно продление льготной ипотеки

Министерствам и Центробанку необходимо до 15 апреля подготовить предложения по реализации льготных ипотечных программ, отмечает RT.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека в качестве антикризисной программы «должна быть свернута». При этом продлить ее без отрицательных эффектов возможно в 24 российских регионах.

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ТЕГИ:ИпотекаМихаил МишустинЦентробанкМинстройМинфин РФ
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