Мишустин попросил до 1 сентября подготовить изменения в нацпроекты

Мишустин отметил, что в понедельник планируется обсудить ход подготовки единого плана, а также изменений. В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что они должны соответствовать целям, которые поставил президент Владимир Путин. Глава правительства также попросил своих заместителей взять работу под личный контроль.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года. Таких целей определено пять.

