Мишустин попросил до 1 сентября подготовить изменения в нацпроекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в национальные проекты. По его словам, до 1 сентября нужно проработать структуру единого плана достижения наццелей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, передает РИА Новости.

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Мишустин отметил, что в понедельник планируется обсудить ход подготовки единого плана, а также изменений. В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что они должны соответствовать целям, которые поставил президент Владимир Путин. Глава правительства также попросил своих заместителей взять работу под личный контроль.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года. Таких целей определено пять.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинНацпроекты
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