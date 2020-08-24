Мишустин попросил до 1 сентября подготовить изменения в нацпроекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в национальные проекты. По его словам, до 1 сентября нужно проработать структуру единого плана достижения наццелей развития до 2030 года и перечень необходимых мероприятий, передает РИА Новости.
Мишустин отметил, что в понедельник планируется обсудить ход подготовки единого плана, а также изменений. В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что они должны соответствовать целям, которые поставил президент Владимир Путин. Глава правительства также попросил своих заместителей взять работу под личный контроль.
Президент России Владимир Путин в июле подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года. Таких целей определено пять.
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