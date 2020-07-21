Путин поручил повысить продолжительность жизни и сократить бедность

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

Таких целей определено пять. Это «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

В тексте указа также содержатся целевые показатели. В частности, говорится, что ожидаемая продолжительность жизни должна быть увеличена до 78 лет. Показатель бедности необходимо сократить вдвое относительно показателя 2017 года. Также планируется довести долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства намерены увеличить до 25 миллионов человек.

Правительству поручено до конца октября подготовить план по достижению национальных целей на периоды до 2024 года и до 2030 года.

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин в связи с пандемией коронавируса предложил продлить сроки достижения до 2030 года, и Путин попросил готовить проект соответствующего указа, передаёт RT.

