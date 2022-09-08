Мишустин перечислил позволяющие сохранять финансовую стабильность факторы
Действия Фонда национального благосостояния (ФНБ), создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования позволяют сохранять финансовую стабильность в России даже на фоне санкционного давления. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью для фильма канала «Россия 24» по случаю 220-летия Минфина.
Как отметил глава правительства, ФНБ создал подушку безопасности, позволяющую планировать финансирование всех основных функций государства, указывает телеканал «360».
«Также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, это и платформы налоговой службы, это платформа казначейства, ведение единого казначейского счета, таможенное администрирование, которое тоже на сегодняшний день в системе Министерства финансов РФ развивается, - все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность», — цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер подчеркнул, что рубль укрепился, а прогнозируемое падение ВВП «случилось практически на минимальных размерах». Как указал Мишустин, ответственная финансовая политика и решения, которые принимались руководством страны, позволили снивелировать негативные эффекты и долгосрочно планировать решения для поддержки экономики и населения.
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