Мишустин перечислил позволяющие сохранять финансовую стабильность факторы

Как отметил глава правительства, ФНБ создал подушку безопасности, позволяющую планировать финансирование всех основных функций государства, указывает телеканал «360».

«Также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования, это и платформы налоговой службы, это платформа казначейства, ведение единого казначейского счета, таможенное администрирование, которое тоже на сегодняшний день в системе Министерства финансов РФ развивается, - все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер подчеркнул, что рубль укрепился, а прогнозируемое падение ВВП «случилось практически на минимальных размерах». Как указал Мишустин, ответственная финансовая политика и решения, которые принимались руководством страны, позволили снивелировать негативные эффекты и долгосрочно планировать решения для поддержки экономики и населения.

