Мишустин опроверг виновность России в выходе из сделки ОПЕК+

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утверждает, что Москва не была инициатором прекращения соглашения в рамках ОПЕК+. На заседании кабинета министров премьер заявил, что Россия выступала за продление сделки на зафиксированных условиях – либо до конца второго квартала, либо до будущего года, передает РЕН ТВ.

Как подчеркнул Мишустин, позиция России была стопроцентно выверенной и обоснованной цифрами, поскольку спрос на энергоносители уже уменьшался в связи с замедлением мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом и сокращения международной торговли, отмечает РИА ФАН.

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Основную вину за развал сделки ОПЕК+ премьер-министр возложил на Саудовскую Аравию. Она, по его словам, объявила о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и о наращивании добычи до рекордных значений, приводит RT его объяснение.

Переговоры по поводу продления сделки ОПЕК+ закончились безрезультатно в Вене 6 марта. Таким образом, с 1 апреля все договоренности о сокращении добычи чёрного золота аннулируются.

Такой итог встречи в столице Австрии вызвал лавинообразный обвал цен на нефть почти до 30 долларов за баррель. После этого падение было несколько отыграно.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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