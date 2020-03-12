Мишустин опроверг виновность России в выходе из сделки ОПЕК+

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утверждает, что Москва не была инициатором прекращения соглашения в рамках ОПЕК+. На заседании кабинета министров премьер заявил, что Россия выступала за продление сделки на зафиксированных условиях – либо до конца второго квартала, либо до будущего года, передает РЕН ТВ.

Как подчеркнул Мишустин, позиция России была стопроцентно выверенной и обоснованной цифрами, поскольку спрос на энергоносители уже уменьшался в связи с замедлением мировой экономики на фоне ситуации с коронавирусом и сокращения международной торговли, отмечает РИА ФАН.