Мишустин обязал госкомпании публиковать данные о достижении целевых показателей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает госкорпорации публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы, передает «РЕН.ТВ».
Отмечается, что документ устанавливает требования к форме и содержанию отчетов по эффективности. Дополнительно к перечню ключевых показателей эффективности, компании будут обязаны указать конкретные причины отклонения от заданных значений.
В правительстве уточнили, что публиковать такие отчеты госкомпании начнут с 2021 года.
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