Мишустин обязал госкомпании публиковать данные о достижении целевых показателей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает госкорпорации публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы, передает «РЕН.ТВ».

Отмечается, что документ устанавливает требования к форме и содержанию отчетов по эффективности. Дополнительно к перечню ключевых показателей эффективности, компании будут обязаны указать конкретные причины отклонения от заданных значений.

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В правительстве уточнили, что публиковать такие отчеты госкомпании начнут с 2021 года.



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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ГоскорпорацииПравительствоМихаил Мишустин
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