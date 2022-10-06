Мишустин обозначил сроки стабильного роста российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уверенный подъем российской экономики возможен не раньше, чем через год. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Мишустин спрогнозировал в 2024-2025 годах стабильный рост ВВП. В первую очередь это произойдет за счет увеличения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Мишустин также отметил, что экономику укрепит воплощение в жизнь стратегических приоритетов, таких, как развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, укрепление технологического суверенитета, поддержка частных инвестиций и финансового рынка.

Ранее Кабмин спрогнозировал долгосрочные санкции против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
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