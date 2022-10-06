Экономист: расширение России может сказаться на курсе рубля

По его словам, это может сказаться на курсе рубля. Восстановительные работы на данных территориях потребуют значительных вложений, однако в перспективе эти затраты обернутся прибылью. Инвестиционные проекты, связанные с хозяйственной деятельностью в новых субъектах РФ, приведут к появлению новых рабочих мест и положительно скажутся на состоянии экономики РФ, заявил экономист.

Отмечается, что российская национальная валюта может укрепиться благодаря инвестициям в новые регионы. А увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.

Для ослабления курса рубля необходимо резко сократить доходы от экспорта, при этом доллары должны скупать, например, Минфин или Центробанк, также нужно разрешить экспорт капитала в любом виде, рассказал экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

