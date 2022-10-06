Экономист: расширение России может сказаться на курсе рубля
Вхождение в состав России новых регионов приведет к появлению особых инвестиционных проектов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата экономических наук Михаила Беляева.
По его словам, это может сказаться на курсе рубля. Восстановительные работы на данных территориях потребуют значительных вложений, однако в перспективе эти затраты обернутся прибылью. Инвестиционные проекты, связанные с хозяйственной деятельностью в новых субъектах РФ, приведут к появлению новых рабочих мест и положительно скажутся на состоянии экономики РФ, заявил экономист.
Отмечается, что российская национальная валюта может укрепиться благодаря инвестициям в новые регионы. А увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.
Для ослабления курса рубля необходимо резко сократить доходы от экспорта, при этом доллары должны скупать, например, Минфин или Центробанк, также нужно разрешить экспорт капитала в любом виде, рассказал экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
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