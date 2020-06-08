Мишустин обозначил первоочередную задачу правительства

Восстановление занятости и доходов населения председатель правительства Михаил Мишустин обозначил в качестве первоочередной приоритетной задачи кабинета министров. Эту тему он поднял в ходе еженедельного совещания со своим заместителями.

По словам премьер-министра, для обеспечения устойчивого роста доходов требуется начать новый, полноценный инвестиционный цикл. В связи с этим в национальном плане восстановления экономики большое внимание уделено поддержке инвестиций в проекты как крупного бизнеса, так и средних и малых предприятий.

Глава правительства поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову проработать чёткий алгоритм достижения устойчивого роста доходов граждан, сообщает «Свободная пресса». При этом, по оценке Мишустина, ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Он пообещал не останавливать помощь гражданам, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса.

Что касается экономического плана в целом, то его Мишустин поручил доработать до 19 июня. Этим займётся Минэкономразвития, передает ТАСС. Для дальнейшего планирования потребуется серия встреч с представителями бизнес-сообщества, отмечают «Известия».

Этот документ председатель правительства представил президенту Владимиру Путину 2 июня. Глава государства предложил тогда взять план за основу и после доработки начать его реализацию уже с июля.

