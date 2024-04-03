Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма

«Это же прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут и что-то заработать, и показать свой край для людей», - сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Государственной Думе.

По словам Мишустина, это самое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое можно предложить в нынешних условиях.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил, что курортный сбор в Санкт-Петербурге ударит по семейным путешествиям, так как за неделю отдыха придется дополнительно заплатить до трех тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

