Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма, отметив, что туристическое МСП является наиболее патриотичным направлением.
«Это же прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут и что-то заработать, и показать свой край для людей», - сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Государственной Думе.
По словам Мишустина, это самое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое можно предложить в нынешних условиях.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил, что курортный сбор в Санкт-Петербурге ударит по семейным путешествиям, так как за неделю отдыха придется дополнительно заплатить до трех тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru