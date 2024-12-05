Мишустин: На нацпроекты направят более 53 трлн рублей
Более 53 трлн рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в России до 2030 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что более 40 трлн рублей из указанной суммы будет направлено из бюджета, а ещё не менее 13 трлн привлекут за счёт внебюджетных инвестиций.
«В проекте федерального бюджета... все необходимые средства для этого предусмотрены», - заключил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил составить специальный справочник по нацпроектам, в котором обо всём будет рассказано в доступной форме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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