Мишустин: На нацпроекты направят более 53 трлн рублей

На заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что более 40 трлн рублей из указанной суммы будет направлено из бюджета, а ещё не менее 13 трлн привлекут за счёт внебюджетных инвестиций.

«В проекте федерального бюджета... все необходимые средства для этого предусмотрены», - заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил составить специальный справочник по нацпроектам, в котором обо всём будет рассказано в доступной форме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».