Мишустин: ещё 50 млрд рублей выделено на строительство платной автодороги Москва-Казань

Кабмин РФ выделит дополнительно 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы, которая свяжет Москву и Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишутина на заседании правительства, сообщают РИА Новости.

По его словам, эти ресурсы позволят досрочно уже в текущем году ввести в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях.

«Их общая протяженность составит около 100 километров», — отметил глава кабмина.

В подмосковном Павловском Посаде начали подготовку новой трассы

В начале июля на эту стройку правительство уже выделяло 28 миллиардов рублей на ускорение ее строительства. Как пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин, речь идет не о новых средствах, а о перебросе бюджета с будущего года на текущий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что трассу М12 «Москва — Казань» продлят до Челябинска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:СтроительствоДорожное СтроительствоТрассаМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры