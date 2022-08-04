Мишустин: ещё 50 млрд рублей выделено на строительство платной автодороги Москва-Казань
Кабмин РФ выделит дополнительно 50 миллиардов рублей на опережающее строительство платной трассы, которая свяжет Москву и Казань, заявил премьер-министр Михаил Мишутина на заседании правительства, сообщают РИА Новости.
По его словам, эти ресурсы позволят досрочно уже в текущем году ввести в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях.
«Их общая протяженность составит около 100 километров», — отметил глава кабмина.
В начале июля на эту стройку правительство уже выделяло 28 миллиардов рублей на ускорение ее строительства. Как пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин, речь идет не о новых средствах, а о перебросе бюджета с будущего года на текущий.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что трассу М12 «Москва — Казань» продлят до Челябинска.
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