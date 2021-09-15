В подмосковном Павловском Посаде начали подготовку новой трассы
В городе Павловский Посад Московской области начали готовить территорию под строительство трассы М-12 «Москва-Казань», монтажные работы начнутся уже в октябре этого года. Участок проверил губернатор региона Андрей Воробьев.
В регионе будет проложена шестиполосная магистраль протяжённостью 77 километров, это сократит время в пути жителям области. Отмечается, что дорога от города Железнодорожного до Павловского Посада займет 40 минут вместо полутора часов. Магистраль также пройдет через Балашиху, Электросталь и Орехово-Зуево Московской области. Кроме того, трасса уменьшит поток транспорта на трассе М-7 «Волга».
Губернатор оценил работы на участке в ходе поездки. По его словам, трасса поможет жителям всего восточного направления области.
«Здесь проживает 2 млн человек, шести муниципалитетов коснётся эта дорога. В следующем году будут сданы первые участки, порядка 24 км – от Орехово-Зуева до ЦКАДа, а в 2023 году можно будет беспрепятственно доехать до МКАДа», – цитирует главу региона «Радио 1».
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