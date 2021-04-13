Мишустин рассказал об адаптации экономики к новым вызовам

Российская экономика уже прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он заявил в ходе своего выступления на XXII Апрельской международной научной конференции, которая открывается в Москве сегодня.

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Мишустин отметил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее, что позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение вируса. Это даст возможность убрать барьеры, которые сдерживают экономику и торговлю.

Премьер-министр выделил ряд тем для обсуждения на проходящей конференции: макроэкономика, цифровизация, здравоохранение и развитие городской среды, рынок труда, кибербезопасности, развитие Арктической зоны.

Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ПАО «Сбербанк» с 13 по 30 апреля 2021 года.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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