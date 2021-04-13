Эксперты заявили о риске России навсегда отстать в развитии технологий

Россия рискует навсегда отстать от других государств в производстве технологий и остается малозаметным участником глобального рынка. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитического доклада НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

По данным экспертов, в 2002-2018 годах доля РФ в мировом экспорте продукции передового производства составляла около 0,2–0,5%, в импорте — около 0,3–1,6%.

Как отмечают аналитики, экспорт технологий происходил в основном на постсоветском пространстве, а импортировала страна инновационную продукцию из развитых государств.

Специалисты назвали основными статьями российского экспорта ядерные технологии, вооружение и аэрокосмическое производство. Однако, по данным экспертов, темпов роста этих отраслей недостаточно для «устойчивого долгосрочного развития».

При этом авторы доклада ВШЭ считают, что Россия либо навсегда отстанет от Германии, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Венгрии и Вьетнама — лидеров глобального производства технологий, либо присоединится к догоняющим странам. К последним эксперты относят Польшу, Румынию, Словакию, Таиланд, Филиппины, Мексику, ОАЭ и Китай, использующие инновационную продукцию для собственных нужд.

