Мишустин: Более 1,5 трлн рублей будут выделять ежегодно на развитие транспорта
Более 1,5 триллиона рублей будет выделяться ежегодно на развитие транспорта в рамках госпрограммы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он назвал утвержденные суммы «серьезными и значительными», добавив, что деньги пойдут на создание нужной инфраструктуры в регионах.
Ранее Правительство РФ выделило почти 1,9 миллиарда рублей пяти регионам Дальнего Востока на развитие инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры. Речь идет о Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Сахалине и Чукотке. Средства будут использованы для строительства ливневых канализаций, очистных сооружений, а также транспортной инфраструктуры для туристических и других объектов.
До этого российский лидер Владимир Путин поддержал предложение доставлять грузы в малые населенные пункты на Дальнем Востоке частной авиацией. Об этом президент высказался на встрече с жителями Дальнего Востока.
По словам главы государства, по Дальнему Востоку в целом нужно осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru