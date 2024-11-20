Мишустин: Более 1,5 трлн рублей будут выделять ежегодно на развитие транспорта

Ранее Правительство РФ выделило почти 1,9 миллиарда рублей пяти регионам Дальнего Востока на развитие инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры. Речь идет о Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Сахалине и Чукотке. Средства будут использованы для строительства ливневых канализаций, очистных сооружений, а также транспортной инфраструктуры для туристических и других объектов.

До этого российский лидер Владимир Путин поддержал предложение доставлять грузы в малые населенные пункты на Дальнем Востоке частной авиацией. Об этом президент высказался на встрече с жителями Дальнего Востока.

По словам главы государства, по Дальнему Востоку в целом нужно осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

