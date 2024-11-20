В России будут ежегодно выделять киноиндустрии еще по 2,6 млрд рублей
Ежегодно в России будут дополнительно выделять по 2,6 млрд рублей на поддержку производства отечественных фильмов, соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Как указали в кабмине, власти продолжают создавать условия для развития киноиндустрии.
«На поддержку производства национальных фильмов в 2025–2030 годах будет дополнительно выделяться по 2,6 млрд рублей ежегодно», — отметили в пресс-службе.
Минфин и Минкультуры предусмотрят выделение средств из федерального бюджета.
По словам Мишустина, необходимо повысить качество российского кино, сделать его «соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям», привлекательным для зрителей, «востребованным, интересным, креативным».
Между тем министр культуры Ольга Любимова сообщила, что за десять месяцев года сборы в российском кинопрокате достигли 37,5 млрд рублей, это на 15% превысило показатели аналогичного периода в 2023-м, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru