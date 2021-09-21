Мишустин анонсировал появление института IT-омбудсмена в России
Институт IT-омбудсмена впервые появится в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week.
«Впервые в нашей стране появится институт IT омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере», — подчеркнул глава кабмина.
Мишустин добавил, что власти запустят программу стимулирования участия отечественного бизнеса в международных open source альянсах.
«У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере, другими словами, российский GitHub. Продолжим продвигать наши разработки за рубеж», — рассказал премьер.
По словам Мишустина, РФ продолжит внедрять собственное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов промышленности. Также власти намерены создавать условия для привлечения высококлассных IT-специалистов и возвращения уехавших за границу российских экспертов в сфере информационных технологий.
Ранее правительство РФ утвердило дорожную карту «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Согласно документу, Минцифры и Минэкономразвития предстоит создать институт IT-омбудсмена по защите прав компаний для выявления системных проблем в этой отрасли.
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