Мировые цены на золото второй день подряд обновляют исторический максимум

17 июля мировые цены на золото в среду достигли нового исторического максимума, превысив отметку в $2488 за тройскую унцию на Нью-йоркской товарной бирже COMEX, сообщает RT.

Этот рост был вызван увеличением геополитических рисков после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, что стимулировало инвесторов переводить средства в золото как в защитный актив