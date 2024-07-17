Мировые цены на золото второй день подряд обновляют исторический максимум

17 июля мировые цены на золото в среду достигли нового исторического максимума, превысив отметку в $2488 за тройскую унцию на Нью-йоркской товарной бирже COMEX, сообщает RT.

Этот рост был вызван увеличением геополитических рисков после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, что стимулировало инвесторов переводить средства в золото как в защитный актив

Цены на золото обновили очередной исторический максимум

Помимо этого, росту спроса на драгоценный металл также способствовало ожидаемое ослабление доллара на международном рынке.

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Снайпер из Секретной службы США, охранявший политика, выстрелил в нападавшего, 20-летнего Томаса Крукса. Целью стрелка, по данным ФБР, было попадание в голову, однако пуля лишь задела ухо Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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