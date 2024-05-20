Цены на золото обновили очередной исторический максимум

Цена золота достигла очередного исторического пика на международных рынках. В хорде торгов понедельника тройская унция достигла отметки 2450 долларов, 5 центов, информирует Trading Economics.

Бычий тренд на драгоценный металл поддерживают, в частности, ожидания предстоящих двух снижений процентной ставки Федеральной резервной системой США в течении этого года. Предположения усилились после выхода новых данных статистики на минувшей неделе. Они свидетельствуют о замедлении инфляции.

Также на росте цен сказалась трагедия в Иране, где в авиакатастрофе погиб президент Исламской республики Ибрагим Раиси. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всплеск внимания участников торгов к защитным активам произошел на фоне роста политической неопределенности на Ближнем Востоке в связи с этим событием.

