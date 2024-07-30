Мировые цены на какао-бобы упали до минимальных с марта 2024 года
Стоимость фьючерсов на какао снизилась на 4,4%, что стало самым низким уровнем с марте 2024 года, сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что к 29 июля стоимость составила $6650 за тонну. В целом за июль какао-бобы подешевели на 13% после двухкратного роста, зафиксированного в начале 2024 года.
По данным агентства, котировки упали на фоне улучшения погодных условий в регионах-производителях. При этом цены на какао пока остаются выше средних исторических значений.
Ранее основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран сообщал, что мировые запасы какао могут иссякнуть на фоне нестабильной погоды. По его словам, если погода не улучшится, то фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже в этом году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru