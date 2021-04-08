Мировые цены на газ установили рекорд

Мировые цены на газ достигли рекордных отметок с осени 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Средняя цена тысячи кубометров газа на хабах Европы в начале апреля превысила 250 долларов. Аналитики рассчитывают, что тенденция сохранится до конца текущего года.

Как отмечают эксперты, основной причиной роста цен на газ стало активное заполнение подземных хранилищ. Это, в свою очередь, снижает предложение на текущем рынке. Сейчас основные хранилища в Европе заполнены на 31 %, при этом в конце февраля заполненность составляла 29%.

Кроме того, из резервуаров извлекают прежние запасы газа. Из-за более холодных зимы и весны, чем ожидалось, в декабре-феврале из хранилищ извлекли 69 млрд кубометров. В прошлом году этот показатель был на 24 млрд меньше.

Также на рост цен на газ повлиял переход многих промышленных производителей на этот вид топлива. Предприятия были вынуждены перейти с угля на газ из-за подорожания торгующихся на специальных биржах квот на вредные выбросы, сообщает Ura.ru.

