Мировой рейтинг Forbes пополнили шесть новых миллиардеров из России

В него вошли основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко (59 место в российском рейтинге, 1434 в мировом), его состояние на сегодняшний день составляет 2,1 миллиарда долларов.

Сейфеддин Рустамов с состоянием в 1,3 миллиарда долларов расположился на 90 строчке во внутреннем рейтинге и 2133 в глобальном. Он руководит химическим холдингом «Метафракс групп».

Денис Штенгелов с аналогичным Рустамову состоянием занял в России 94 место, в общем рейтинге - 2133. Его «КДВ групп» производит сладости, соки, чай, кофе. Штенгелову принадлежат бренд «Яшкино» и супермаркеты «Ярче!».

В рейтинге Forbes также оказались основной акционер ГК «Самолет» Павел Голубков с состоянием в 1,1 миллиарда долларов (102, 2405), гендиректор ЗАО «Стройсервис» Дмитрий Николаев с аналогичным состоянием, а также глава USM Иван Стрешинский с миллиардом долларов (109, 2540).