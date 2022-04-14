Ялтинский экономический форум перенесен на конец 2022 года

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о переносе Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мероприятие было запланировано на 20-22 апреля, однако переносится на четвертый квартал 2022 года в связи с нестабильной экономической ситуацией.



Экономический форум проводился с 2015 года, однако последний раз он состоялся в 2019 году. В 2020 году мероприятие было отменено из-за угрозы коронавируса, в 2021 году его также отложили на 2022 год.



