Ялтинский экономический форум перенесен на конец 2022 года
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о переносе Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, мероприятие было запланировано на 20-22 апреля, однако переносится на четвертый квартал 2022 года в связи с нестабильной экономической ситуацией.
Экономический форум проводился с 2015 года, однако последний раз он состоялся в 2019 году. В 2020 году мероприятие было отменено из-за угрозы коронавируса, в 2021 году его также отложили на 2022 год.
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