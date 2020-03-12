Мировой экономике хорошо, России - не очень. Аналитик о снижении цен Ираком и Кувейтом
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в беседе с НСН высказал мнение, что вряд ли кто-то еще из нефтедобывающих стран последует этому примеру.
Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цены на апрельские поставки нефти. А Объединенные Арабские Эмираты, как сообщает РИА «Новости», сделали скидку и для февральских продаж.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН высказал мнение, что вряд ли кто-то еще из нефтедобывающих стран последует этому примеру.
«Мы знаем, что Венесуэла понизила цены. Но сбивать цены дальше нет смысла», - отметил он.
По словам эксперта, возможности Саудовской Аравии по демпингу цен вскоре будут исчерпаны полностью.
«Она находится на стадии падающей добычи, запасы нефти в Саудовской Аравии за последние пять лет очень сильно сократились», - добавил Танкаев.
На мировой экономике снижение цен на нефть скажется благоприятно.
«Это снизит себестоимость производства очень большого количества товаров. Снизится и стоимость перевозки товаров. Это будет стимулировать мировую экономику. В ситуации с коронавирусом эта стимуляция – благоприятный фактор, его можно только приветствовать», - сказал собеседник НСН.
Что касается России, наша страна оказывается в достаточно сложном положении.
«Наш бюджет рассчитан исходя из цены на нефть 42,5 доллара за баррель. А цены сейчас значительно ниже. Бюджет приходится дотировать. Но у нас очень большие резервные фонды, которые позволяют это делать в течение длительного времени. Тем более что сейчас упал курс национальной валюты», - пояснил эксперт.
Надолго ли это, сказать непросто, потому что факторов очень много, добавил Танкаев.
«Все экспертные прогнозы ломаного гроша не стоят по сравнению с моделированием. Без него можно сказать только что эти информационные факторы, которые сейчас действуют на нефтяной рынок, имеют краткосрочный характер. Есть все основания полагать, что уже в апреле начнется восстановление экономики Китая и восстановление спроса на нефть», - заключил он.
Напомним, на прошлой неделе Россия отказалась продлевать соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти, которое действовало с начала 2017 года. В ответ Саудовская Аравия начала ценовую войну.
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