Мировой экономике хорошо, России - не очень. Аналитик о снижении цен Ираком и Кувейтом

Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цены на апрельские поставки нефти. А Объединенные Арабские Эмираты, как сообщает РИА «Новости», сделали скидку и для февральских продаж.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН высказал мнение, что вряд ли кто-то еще из нефтедобывающих стран последует этому примеру.

«Мы знаем, что Венесуэла понизила цены. Но сбивать цены дальше нет смысла», - отметил он.

По словам эксперта, возможности Саудовской Аравии по демпингу цен вскоре будут исчерпаны полностью.

«Она находится на стадии падающей добычи, запасы нефти в Саудовской Аравии за последние пять лет очень сильно сократились», - добавил Танкаев.