Мировая торговля кофе сократилась до минимума из-за резкого роста цен

Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс» (экс-Paulig в России). За 2024 год год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевые цены на арабику обновили рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова призвала отдавать предпочтение зерновому кофе, выпивать не более 100 миллилитров напитка в день и делать это не на пустой желудок, передает «Радиоточка НСН».

