Мировая торговля кофе сократилась до минимума из-за резкого роста цен
Мировая торговля кофе сократилась до минимума из-за резкого роста цен на бирже, участники рынка заняли выжидательную позицию, сообщает Reuters.
Так, на ежегодном съезде Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники сообщили, что торговля кофе практически остановилась, так как сорт арабика подорожал почти на 70% на бирже.
Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс» (экс-Paulig в России). За 2024 год год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевые цены на арабику обновили рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова призвала отдавать предпочтение зерновому кофе, выпивать не более 100 миллилитров напитка в день и делать это не на пустой желудок, передает «Радиоточка НСН».
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