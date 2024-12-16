Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику Центробанка
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику Банка России, установив для важнейших стратегических предприятий и отраслей временную спецставку кредитования. Соответствующее обращение политик направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА Новости.
Как отметил Миронов, современная ограничительная денежно-кредитная политика подавляет спрос и предложение, ее следует сменить на политику роста реального производства.
«Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране», – указал политик.
По словам Миронова, на фоне полномасштабного военно-политического противостояния Западу экономика становится решающим долгосрочным фактором победы, и России необходимы «новые решения и алгоритмы макроэкономического управления». Политик считает, что важным стратегическим предприятиям и отраслям нужно предоставлять специальные кредиты под 3-5 % годовых, например, в цифровых рублях для контроля и прозрачности движения средств.
Как указал Миронов, постоянное повышение ключевой ставки как единственный инструмент борьбы с инфляцией провоцирует «охлаждение» экономики, серьезное торможение темпов роста и фактически приводит к стагфляции.
Между тем глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что регулятор не видит никаких угроз для финансовой стабильности России, пишет 360.ru.
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