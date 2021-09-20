Минсельхоз: Возможность дефицита гречки исключена

«Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена», — подчеркнули в ведомстве.

Посевные площади под гречихой в 2021 году были увеличены на 12,1%, до 975,9 тысячи га, отмечает RT.

По данным ведомства, за месяц цены производителей на гречиху снизились на 0,9%. При этом по состоянию на 15 сентября цены за неделю показали нулевую динамику.

Ранее стало известно, что цены на гречку в России впервые с 2011 года превысили отметку в 100 рублей. По данным Росстата, в августе средняя стоимость килограмма крупы составила 102,5 рубля, сообщает Ura.ru.

