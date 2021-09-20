СМИ: Цены на гречку в России обновили десятилетний максимум
Цены на гречку в России достигли рекорда за последние десять лет: в августе средняя стоимость килограмма крупы составила 102,5 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Издание отмечает, что ранее цены на гречку достигали отметку в 100 рублей за килограмм в мае 2011 года. Тогда крупа дорожала до 112 рублей.
Весной прошлого года из-за ажиотажного спроса на фоне пандемии стоимость гречки заметно выросла. Уже к лету она стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле 2020 года стоимость гречки увеличилась в 1,8 раза и составила 87 рублей за килограмм.
С октября прошлого года цены на крупу продолжали непрерывно расти. Однако, согласно данным Росстата, в первую неделю сентября гречка подешевела, но неделю спустя снова прибавила 0,2%.
Правительство страны следит за уровнем цен на гречку, так как она входит в перечень социально значимых продуктов. Если в течение 60 дней подряд стоимость крупы без учета сезонных колебаний повысится на 10%, власти могут установить предельные цены на продукт.
Ранее стало известно, что производители планируют повысить закупочные цены для российских магазинов на куриное мясо и яйца, напоминает RT. При этом в Росптицесоюзе сообщили, что повышение цен носит сезонный характер, а стоимость этих продуктов на прилавках останется прежней, отмечает телеканал «360».
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