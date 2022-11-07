Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО

«До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 миллиардов рублей», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Кроме того, Чернышенко отметил, что Минцифры ежемесячно будет докладывать кабмину о ходе реализации этих проектов. Первые результаты ожидаются в 2023 году.

