Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО

Минцифры выделит более 28 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 миллиардов рублей», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Кроме того, Чернышенко отметил, что Минцифры ежемесячно будет докладывать кабмину о ходе реализации этих проектов. Первые результаты ожидаются в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииИмпортозамещение
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