Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО
Минцифры выделит более 28 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 миллиардов рублей», — цитирует вице-премьера РИА Новости.
Кроме того, Чернышенко отметил, что Минцифры ежемесячно будет докладывать кабмину о ходе реализации этих проектов. Первые результаты ожидаются в 2023 году.
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