«Известия»: В РФ создадут единый Цифровой кодекс для IT-компаний и связистов

Минцифры России подготовило законопроект Цифрового кодекса, который предусматривает систематизацию разрозненных и противоречащих друг нормативных актов в сфере IT и связи. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

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Отмечается, что кодекс должен будет установить единый для отрасли понятийный аппарат. Авторы концепции отмечают, что на сегодняшний день он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах.

Указывается, что документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сегодня расплывчаты, что в свою очередь часто приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой. Также кодекс сможет определить единый подход к цифровой идентификации граждан.

Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в интервью НСН рассказал, что российские IT-компании сильно нуждаются в опытных специалистах, а «порог входа» для молодых айтишников становится все выше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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