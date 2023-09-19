«Известия»: В РФ создадут единый Цифровой кодекс для IT-компаний и связистов
Минцифры России подготовило законопроект Цифрового кодекса, который предусматривает систематизацию разрозненных и противоречащих друг нормативных актов в сфере IT и связи. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что кодекс должен будет установить единый для отрасли понятийный аппарат. Авторы концепции отмечают, что на сегодняшний день он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах.
Указывается, что документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сегодня расплывчаты, что в свою очередь часто приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой. Также кодекс сможет определить единый подход к цифровой идентификации граждан.
Ранее операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в интервью НСН рассказал, что российские IT-компании сильно нуждаются в опытных специалистах, а «порог входа» для молодых айтишников становится все выше, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Скшипчак: Польша вряд ли смогла бы выдержать российский удар
- «Известия»: В РФ создадут единый Цифровой кодекс для IT-компаний и связистов
- Байден заявил, что Россия стоит «на пути к миру» на Украине
- Российские производители сохранили лидерство на рынке автобусов
- Финансист Бабин допустил очередную волну ослабления курса рубля
- Картаполов пообещал выяснить, почему Баку не предупредил Москву о спецоперации
- Депутат ГД Камарзина продезинфицировала коллег, чтобы защититься от болезней
- Маск одним знаком оценил размер госдолга США
- В Канаде на eBay выставили редчайшую версию игры Duck Hunt
- Азербайджан заявил о готовности встретиться с армянами Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru