Минцифры может разрешить бизнесу только электронное обращение в госструктуры
Минцифры разрабатывает проект, согласно которому представители бизнеса смогут отправлять запросы в госорганы только в электронном виде. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава министерства Максут Шадаев.
По его словам, инициатива может вступить в силу уже с 2025 года.
Шадаев добавил, что в структуре входящих документов в ведомство 20% поступают в бумажном виде.
Ранее глава Минцифры заявил, что вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, не прорабатывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru