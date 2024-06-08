Минцифры может разрешить бизнесу только электронное обращение в госструктуры

Минцифры разрабатывает проект, согласно которому представители бизнеса смогут отправлять запросы в госорганы только в электронном виде. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, инициатива может вступить в силу уже с 2025 года.