Прогрессивный Минфин: Ведомство оставило большинству россиян прежнюю ставку НДФЛ

В первую очередь законодатели предложили ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Так, ничего не изменится для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей — они по-прежнему будут платить НДФЛ в размере 13%. Для соотечественников с доходом до 5 млн рублей ставка составит 15%, до 20 млн рублей — 18%, до 50 млн рублей — 20%. Для тех же, кто зарабатывает в год от 50 млн рублей, НДФЛ достигнет 22%. При этом повышенный налог будет выплачиваться не со всей суммы, а с превышения: с базовых 2,4 млн рублей будут, как и прежде, взимать 13%.

Коснется данная мера и прибыли от ценных бумаг, вкладов, дивидендов, долей участия и продажи недвижимости. Если такие доходы будут превышать 2,4 млн рублей в год, то ставка составит 15% без дальнейшей прогрессии.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов заверил, что прогрессивный НДФЛ затронет лишь два миллиона работающих соотечественников, чей доход превышает 200 тысяч рублей в месяц, или 3,2% работающих россиян (64 млн человек).

При этом есть хорошие новости для семей с детьми, в которых доход не больше полутора прожиточных минимумов в месяц на человека (примерно каждая вторая российская семья с двумя и более детьми). Они смогут получить своего рода налоговый «кешбэк» — фактически ставка НДФЛ для них составит 6%.

Кроме того, прогрессивная шкала налога не коснется участников спецоперации России на Украине — для них сохранится прежний порядок налогообложения. Также предполагается, что налоговый вычет по НДФЛ получат россияне, сдающие норму ГТО и ежегодно проходящие диспансеризацию.

В Минфине полагают, что даже прогрессивная шкала НДФЛ позволит сохранить конкурентоспособность российской налоговой системе, а значит, перетока кадров в соседние государства не предвидится.

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖАЛИ?

Поддерживает переход к системе прогрессивного налогообложения и президент России Владимир Путин. Более того, он уверен, что и сограждане против не будут, даже самые убежденные сторонники плоской шкалы. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Дмитрий Киселеву для РИА Новости и телеканала «Россия 1».

Президент подчеркнул, что система должна быть выстроена так, чтобы она «давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач» в этой области.

И ведь президент не ошибся — в целом переход к прогрессивной системе налогообложения поддерживают и простые россияне. Так, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 67% соотечественников назвали несправедливой существующую ныне ставку НДФЛ в 13%, полагая, что она должна меняться в зависимости от размера дохода.

Вместе с тем 27% респондентов отметили, что выступают за минимальный размер налогов, в частности, НДФЛ.

ПОЧЕМУ НЕ РАНЬШЕ?

Находит прогрессивная шкала НДФЛ поддержку и среди представителей профсоюзов и работодателей. Правда, член российской Трехсторонней комиссии, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко считает, что малоимущих граждан нужно вообще освободить от уплаты НДФЛ.

«Эта мера логичная, потому что она позволит уточнить налогообложение. Что происходит в тот момент, когда минимальные доходы бедных граждан облагаются налогом? Доход снижается и возвращается потом социальными выплатами регионального и федерального уровня. Речь идет о том, чтобы изначально этих денег с людей не брать, тогда система будет оптимизирована. Эта мера может быть постоянной, с ней согласны и работодатели, и профсоюзы. Я думаю, она устраивает и правительство РФ», — заявил он.

Вторит ему и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Мы этот подход поддерживаем, мы давно предлагали освободить граждан от НДФЛ, если их доход меньше прожиточного минимума», — отметил собеседник НСН.

Убежден в том, что большинство россиян не заметят повышение ставки НДФЛ, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Причем тогда предлагалось повысить ставку НДФЛ для россиян с доходом от одного миллиона рублей в год - а это 83 с небольшим тысячи рублей в месяц.

«Весенняя сессия – это тот период, когда надо определиться с выполнением поручений президента, и в 2025 год идти уже с новой налоговой политикой и с новым видением шкалы налогообложения для физлиц. Одна из обсуждаемых сегодня новелл – это, действительно, повышение ставки, начиная от миллиона рублей. Это очень большой срез налогоплательщиков, эффект будет достаточно значимым. Люди не заметят повышения налогового бремени, потому что сегодня процесс уплаты налога физлицами в основном идет через налоговых агентов. Сегодня работодатели в своей массе не будут ссориться со своими коллективами и дополнительные 2% отнимать из выдачи на руки», — подчеркнул эксперт.