Минтруд РФ изменит правила получения доплат к пенсии

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, согласно которому пенсионерам будут начислять федеральную социальную доплату (ФСД) без подачи соответствующего заявления. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что назначение ФСД будет проводиться со дня определения размера пенсии.

При этом в случае устройства пенсионера на работу выплату могут приостановить. Россияне должны самостоятельно уведомлять об этом Пенсионный фонд.

Федеральная социальная доплата у большинства пенсионеров в России в 2020 году составила не более 10 рублей, напоминает Ura.ru.

Между тем, реальный размер средней пенсии в РФ в марте текущего года сократился на 0,2%, сообщает РИА ФАН. Согласно данным Росстата, средняя пенсия в марте в номинальном выражении составила 15 779 рублей — на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогам первого квартала 2021 года средняя пенсия в РФ выросла на 0,1%.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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