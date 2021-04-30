Минтруд РФ изменит правила получения доплат к пенсии

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что назначение ФСД будет проводиться со дня определения размера пенсии.

При этом в случае устройства пенсионера на работу выплату могут приостановить. Россияне должны самостоятельно уведомлять об этом Пенсионный фонд.

Федеральная социальная доплата у большинства пенсионеров в России в 2020 году составила не более 10 рублей, напоминает Ura.ru.

Между тем, реальный размер средней пенсии в РФ в марте текущего года сократился на 0,2%, сообщает РИА ФАН. Согласно данным Росстата, средняя пенсия в марте в номинальном выражении составила 15 779 рублей — на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогам первого квартала 2021 года средняя пенсия в РФ выросла на 0,1%.

