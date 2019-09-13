Минтруд рассказал, скольких россиян коснется повышение МРОТ в 2020 году

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что повышение в 2020 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей затронет 3,2 млн граждан. Министр уточнил, что половина из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях, отмечает ТАСС.

Глава Минтруда также сообщил, что для повышения МРОТ с нового года понадобится выделить более 20 млрд рублей из бюджета, передает RT. Он указал, что из этих средств основная направляется из региональных бюджетов (15,1 млрд рублей), часть из федерального — 5,8 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

Зкономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, как Минтруд установил уровень минимальной зарплаты, на которую невозможно жить.

