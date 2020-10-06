Минтруд: Прожиточный минимум занижен в 61 регионе

Размер прожиточного минимума в 61 субъекте Российской Федерации меньше, чем заложено в расчетной модели Минтруда. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, подчеркнув, что в разных субъектах он занижен от 5% до 36%, пишет ТАСС.

При этом, Котяков отметил, что примерно 11 субъектов имеют размер прожиточного минимума сопоставимый. То есть, он находится в коридоре плюс-минус от того, что есть в расчетной модели Минтруда. В оставшихся –прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам превышает заданные показатели.