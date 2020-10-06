Минтруд: Прожиточный минимум занижен в 61 регионе
Размер прожиточного минимума в 61 субъекте Российской Федерации меньше, чем заложено в расчетной модели Минтруда. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, подчеркнув, что в разных субъектах он занижен от 5% до 36%, пишет ТАСС.
При этом, Котяков отметил, что примерно 11 субъектов имеют размер прожиточного минимума сопоставимый. То есть, он находится в коридоре плюс-минус от того, что есть в расчетной модели Минтруда. В оставшихся –прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам превышает заданные показатели.
Напомним, в конце сентября кабмин одобрил законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года.
Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов отметил, что законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Госдуму после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ коснётся почти 4 миллиона человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в следующем году прожиточный минимум в России составит 11 653 рубля, напоминает Ura.ru.
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