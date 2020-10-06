Минтруд: Прожиточный минимум занижен в 61 регионе

Размер прожиточного минимума в 61 субъекте Российской Федерации меньше, чем заложено в расчетной модели Минтруда. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, подчеркнув, что в разных субъектах он занижен от 5% до 36%, пишет ТАСС.

При этом, Котяков отметил, что примерно 11 субъектов имеют размер прожиточного минимума сопоставимый. То есть, он находится в коридоре плюс-минус от того, что есть в расчетной модели Минтруда. В оставшихся –прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам превышает заданные показатели.

Котяков: МРОТ при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума

Напомним, в конце сентября кабмин одобрил законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов отметил, что законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Госдуму после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ коснётся почти 4 миллиона человек. Кроме того, в ведомстве заявили, что в следующем году прожиточный минимум в России составит 11 653 рубля, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:МинтрудМРОТПрожиточный МинимумДеньги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры