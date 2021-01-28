Минтруд предложил возмещать средства, потерянные при незаконном переводе в НПФ
Минтруд разработал поправки в федеральные законы, обязующие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным, пишут Известия.
При переводе средств из одного пенсионного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет, деньги эти попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию. В случае, если суд признает перевод этих средств недействительным, новая страховая компания НПФ вернет предыдущему фонду эти деньги.
Закон в Госдуму планируют внести в декабре.
Тем временем «Свободная пресса» решила разобраться, почему российские пенсии меньше, чем в Прибалтике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru