Минтруд предложил возмещать средства, потерянные при незаконном переводе в НПФ

Минтруд разработал поправки в федеральные законы, обязующие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным, пишут Известия.

При переводе средств из одного пенсионного фонда в другой чаще, чем раз в пять лет, деньги эти попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию. В случае, если суд признает перевод этих средств недействительным, новая страховая компания НПФ вернет предыдущему фонду эти деньги.

Закон в Госдуму планируют внести в декабре.

Тем временем «Свободная пресса» решила разобраться, почему российские пенсии меньше, чем в Прибалтике.

