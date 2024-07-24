Минтруд предложил установить МРОТ в 2025 году в размере 22 440 рублей
Министерство труда России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году до 22 440 рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Таким образом, размер МРОТ поднимется на 16,6%. В Минтруде подчеркнули, что вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. В связи с этим с 2025 года МРОТ будет рассчитываться как 48% от медианной зарплаты, поэтому в 2025 году его предлагается установить в размере 22 440 рублей.
По данным ведомства, увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек.
На 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда был установлен на уровне 16 242 рубля, а на 1 января 2024 года - 19 242 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru