Минтруд оценил в 100 млрд рублей инициативы Путина по маткапиталу

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин озвучил сумму расходов, которые потребуются для реализации предложения президента Владимира Путина по материнскому капиталу. На эти цели, по оценке главы Минтруда, надо будет потратить в 2020 году до100 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Причём, как подчеркнул Топилин, ресурсов на выполнение этих задач в бюджете пока не прописано. Для этого потребуется внести поправки в основной финансовый закон, а также в бюджет Пенсионного фонда.