Минтруд оценил в 100 млрд рублей инициативы Путина по маткапиталу
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин озвучил сумму расходов, которые потребуются для реализации предложения президента Владимира Путина по материнскому капиталу. На эти цели, по оценке главы Минтруда, надо будет потратить в 2020 году до100 миллиардов рублей, передает ТАСС.
Причём, как подчеркнул Топилин, ресурсов на выполнение этих задач в бюджете пока не прописано. Для этого потребуется внести поправки в основной финансовый закон, а также в бюджет Пенсионного фонда.
В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до конца 2026 года.
Он также читает необходимым увеличить маткапитал до 460 тысяч рублей задним числом - с 1 января 2020 года, отмечает Москва 24.
Президент также предоставлять маткапитал уже при рождении первого ребенка. При появлении второго семья должна получать дополнительно еще 150 тысяч рублей.
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