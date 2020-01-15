Минтруд оценил в 100 млрд рублей инициативы Путина по маткапиталу

15 января 202014:19

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин озвучил сумму расходов, которые потребуются для реализации предложения президента Владимира Путина по материнскому капиталу. На эти цели, по оценке главы Минтруда, надо будет потратить в 2020 году до100 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Причём, как подчеркнул Топилин, ресурсов на выполнение этих задач в бюджете пока не прописано. Для этого потребуется внести поправки в основной финансовый закон, а также в бюджет Пенсионного фонда.

Материнский капитал предложили увеличить до миллиона рублей

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до конца 2026 года.

Он также читает необходимым увеличить маткапитал до 460 тысяч рублей задним числом - с 1 января 2020 года, отмечает Москва 24.

Президент также предоставлять маткапитал уже при рождении первого ребенка. При появлении второго семья должна получать дополнительно еще 150 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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