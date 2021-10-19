Глава Минтранса пообещал россиянам создание новых лоукостеров

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что новая транспортная стратегия предусматривает увеличение региональных и местных авиаперевозок, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании президиума Госсовета он отметил, что в целях развития пассажирских услуг также предполагается «развитие новых низкобюджетных перевозчиков и региональных узловых аэропортов».

Ранее авиакомпания S7 объявила, что новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus, а к выполнению полётов авиаперевозчик планирует приступить в июле 2022 года.

